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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلا شيحة بعد ارتداء الحجاب مجددا: معك ربي السعادة ولا مع أحد سواك

حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب مجدداً: معك ربي السعادة ولا مع أحد سواك
حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب مجدداً: معك ربي السعادة ولا مع أحد سواك
علا محمد

شاركت الفنانة حلا شيحة، أحدث ظهور لها بصورة نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، وظهرت بالحجاب مجددا، موضحة أن السعادة تكون مع الله سبحانه وتعالى فقط وليس مع أحد غيره.


وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "معك ربي السعادة ولا أحد سواك، فليقل من أراد ما أراد فلا يفهم الخبايا إلا رب سميع قريب أما البشر فليسوا إلا بشرا أما أنت يا ربي الملك القدوس السلام الرحمن الرحيم".

حلا تفاجأ جمهورها ببودكاست جديد


إعلان عن بودكاست جديد
وفاجأت حلا شيحة جمهورها بالإعلان عن نيتها إطلاق بودكاست جديد بعد شهر رمضان، موضحة أن الهدف منه هو مشاركة تجربتها الشخصية، حيث قالت: “إن شاء الله بعد رمضان هعمل Podcast أتكلم فيه عن تجربتي، لأن أكيد شبه ناس كتير”.

ورغم أنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية حول محتوى البودكاست، فإنها ألمحت إلى أنه سيتناول محطات من حياتها وتجربتها الشخصية، وهو ما أثار تفاعل متابعيها، حيث عبر الكثيرون عن حماسهم لمعرفة المزيد عن رحلتها خلال السنوات الأخيرة.

حلا شيحة تثير الجدل مرة اخري 

يُذكر أن حلا شيحة كانت قد أثارت الجدل في فترات سابقة بسبب التغييرات في مسيرتها الفنية والشخصية، ما جعل أخبارها دائمًا محط اهتمام واسع، ويبدو أن قرارها بإطلاق البودكاست يأتي في إطار رغبتها في مشاركة أفكارها بشكل أعمق مع جمهورها.

رؤيا يوم القيامة وتغيير مسار حياتها

كشفت الفنانة عن قصة مؤثرة في حياتها، حيث أوضحت أنها عندما كانت تبلغ 23 عامًا، رأت رؤيا عن يوم القيامة، وهو ما دفعها لقراءة القرآن للمرة الأولى، مما ساعدها على فهم معانيه بوضوح.

وأضافت أن كل شيء في القرآن واضح كوضوح الشمس، مشيرة إلى أن الأحداث التي يشهدها العالم اليوم تجعلها تشعر بالمسؤولية، قائلة: "كل الأحداث اللي حوالينا خلتني أحس إن كلنا عندنا مسئولية، وأول مسئولية إننا نصلح نفسنا الأول".
 

آخر أعمالها الفنية قبل الابتعاد

على الصعيد الفني، كانت آخر مشاركة لحلا شيحة في الدراما المصرية من خلال مسلسل "إمبراطورية م"، الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة الفنان خالد النبوي إلى جانب نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، وعمر زهران.

الفنانة حلا شيحة بالحجاب مجددا بودكاست جديد إمبراطورية م خالد النبوي

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