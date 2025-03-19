حلا شيحة تفاجئ متابعيها بالحجاب .. ورسالة غامضة للجمهور

قامت الفنانة حلا شيحة بتغيير صورتها الشخصية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام، إلى صورة تظهر فيها مرتدية الحجاب، مما أثار حيرة الجمهور حول ما إذا كانت قد ارتدته مجددًا للمرة الخامسة.

وأثارت حلا شيحة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورًا جديدة بالحجاب على حسابها الرسمي في "إنستجرام". وردت على أحد المتابعين، معلقة: "والله متشكرة جدًا لكلامكم، وواصلي جدًا وفهماكم جدًا، وطبعًا بحب الحجاب جدًا لأني بحب القرآن جدًا وفاهمته وفاهمة معانيه."

وكشفت الفنانة عن قصة مؤثرة في حياتها، حيث أوضحت أنها عندما كانت تبلغ 23 عامًا، رأت رؤيا عن يوم القيامة، وهو ما دفعها لقراءة القرآن للمرة الأولى، مما ساعدها على فهم معانيه بوضوح. وأضافت أن كل شيء في القرآن واضح كوضوح الشمس، مشيرة إلى أن الأحداث التي يشهدها العالم اليوم تجعلها تشعر بالمسؤولية، معلقة: “كل الأحداث اللي حوالينا خلتني أحس إن كلنا عندنا مسئولية، وأول مسئولية إننا نصلح نفسنا الأول”.

آخر أعمال حلا شيحة

وكان آخر أعمال حلا شيحة هو مسلسل إمبراطورية ميم، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبدالقدوس ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي ويدور حول (مختار) الذي صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق