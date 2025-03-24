تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في كأس الرابطة

يخوض فريق شباب الأهلي مواليد 2005، بقيادة جهازه الفني، مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة المصرية، وذلك على ملعب استاد الكلية الحربية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا عبر قناته أن فريق الشباب سيخوض اللقاء بالكامل، باستثناء الحارس مصطفى مخلوف، الذي تم تصعيده من الفريق الأول لدعم التشكيلة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية، حيث يسعى شباب الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل غياب العناصر الأساسية للفريق الأول.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش:

• حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

• خط الدفاع: يوسف جمال، معتز محمد، طارق فوزي، فارس الشافعي.

• خط الوسط: هشام مصطفى، محمد أحمد شيبا، فارس خالد.

• خط الهجوم: حسام عادل، محمد رأفت، سمير محمد.

يدخل شباب الأهلي اللقاء بروح التحدي، متطلعين إلى تقديم أداء قوي أمام فريق طلائع الجيش، والاستفادة من هذه الفرصة لاكتساب الخبرات في البطولات المحلية.