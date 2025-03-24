بمواصفات استثنائية وسعر اقتصادي.. أفضل لابتوب بالأسواق في 2025

إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول بإمكانيات رائدة ويسهل حمله في الوقت نفسه بأي مكان يمكنك التفكير في حاسوب 2025 Go Air والذي أطلقته شركة Acer وهو حاسوب محمول فائق النحافة مصمم للمحترفين الذين يبحثون عن بديل لنظام ويندوز.

وفقا لموقع gizmochina يزن حاسوب 2025 Go Air حوالي 999 جرامًا فقط ويوفر عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة، يعمل بأحدث معالجات Intel Core 200H، ويأتي أيضا بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 2.2K.

ميزات حاسوب 2025 Go Air

أما عن الميزات الأخرى للحاسوب فهو يأتي بشاشة IPS مقاس 14 بوصة بدقة 2240 × 1400 بكسل وتقنية DC Dimming للتقليل من إجهاد العين عن الأستخدام ويأتي الحاسوب أيضا بشاشة مضادة للتوهج كميزة أساسية وذلك للاستخدام المريح في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

حاسوب أيسر 2025 جو إير

يأتي حاسوب Go Air مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5 بسعة 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD من نوع PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت.

حاسوب أيسر 2025 جو إير

تصميم حاسوب أيسر 2025 جو إير

على الرغم من تصميمه النحيف، لا يزال الحاسوب يحتوي على ثلاثة منافذ Type-C أحدهما للبيانات فقط ومنافذ HDMI 2.0 وUSB-A، ومقبس سماعة رأس يوفر اتصالاً أفضل مقارنة بمعظم الأجهزة المحمولة فائقة النحافة.

يبدأ سعر جهاز Go Air حوالي 5299 يوانًا حوالي 730 دولارًا أمريكيًا لطراز Core 5 و5699 يوانًا أي حوالي 785 دولارًا أمريكيًا لطراز Core 7

ويعد تلك الحاسوب خيار ممتاز لمن يبحثون عن حاسوب بسعر معقول

أما عن الميزات الاخري لحاسوب Go Air هو قدرة الشحن فهو يأتي ببطارية بسعة 60 واط/ساعة ويدعم الأنصال بشبكة Wi-Fi 6 ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم إصدار نسخة عالمية من حاسوب Go Air، أو موعد إصدارها.