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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد يصدم جماهير الزمالك: زيزو بعيد جدا عن التجديد

زيزو
زيزو
محمد بدران

كشف طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة حول مستقبل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق، والذي تشير بعض الأنباء إلى انتقاله للنادي الأهلي.

وقال طارق السيد فى تصريحات تليفزيونية: "كان هناك جدل حول مستقبل فتوح، وكنت أؤكد للجميع أنه سيستمر مع الزمالك، والآن أقول نفس الشئ على زيزو، فهو بعيد جدا عن التجديد.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري أي في شهر يونيو 2025، ويحق له حاليا التوقيع لأي ناد يرغب في الانضمام له دون الرجوع لإدارة الأبيض.

وعلي جانب اخر تلقى الزمالك هزيمة أمام بتروجيت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية .

ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا الجونة وسموحة ومودرن سبورت.

بعد هذه الخسارة، يوجه الزمالك تركيزه إلى بطولة كأس مصر، حيث يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي. وكان الزمالك قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على سموحة بنتيجة 4-2، بينما تخطى سيراميكا كليوباترا فريق الجونة بنتيجة 3-1.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 28 مارس 2025، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.


وسيواجه الزمالك الفائز من هذه المباراة الفريق المنتصر في مواجهة نصف النهائي الآخر بين بيراميدز والبنك الأهلي، في المباراة النهائية للبطولة

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