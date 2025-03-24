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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لم يتحمل فراقه.. محمد صلاح حايس يلحق بصديقه إحسان ترك

احسان ترك ومحمد صلاح حايس
احسان ترك ومحمد صلاح حايس
شروق سلامة

فقد الوسط الفني المصري اليوم الفنان محمد صلاح حايس، الذي وافته المنية بعد أيام قليلة من رحيل صديقه المقرب الفنان إحسان ترك، وأثارت الوفاة المتقاربة للفنانين حالة من الحزن بين محبيهما وزملائهما في الوسط الفني، حيث كانا صديقين مقربين طوال مسيرتهما الفنية.

وفاة الفنان إحسان الترك

رحل إحسان الترك عن عمر ناهز 71 عامًا يوم السبت 15 مارس 2025، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، وكانت حالته الصحية قد تدهورت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث تعرض لمضاعفات خطيرة أدت في النهاية إلى فقدانه النطق قبل وفاته.
 

لماذا لم يعمل إحسان ترك؟

يذكر أن الفنان إحسان ترك تحدث في لقاء إعلامي له منذ عام عن أمنيته وهي، تقديم المزيد من الأعمال، لكنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات ولا يعمل، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة لإبادة جيله وكثير من فناني جيله لا يعملون "ومش مكفي بيته"، وأنه واحد من ضمن الممثلين الـجالسين في البيوت ورغم أن هناك ممثلين أقوى وأكفأ منه، ورغم ذلك قاعدين في البيت وهو الأمر الذي أزعج النجم محمد رمضان ووعده بمشاركته فى جميع أعماله الفنية وكانت البداية بمسلسل "جعفر العمدة".

محمد صلاح حايس 


وكانت قد أعلنت أسرة الفنان محمد صلاح حايس، عن استقبالها العزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية. 

وكان آخر منشورات الراحل الفنان محمد صلاح حايس خلال الساعات الماضية عبر حسابه علي فيسبوك، هو الدعاء لوالدته، قائلًا: ربنا يجعل كل أيامك أعياد في الجنة.. يا أمي.



ونشر الفنان الراحل محمد صلا حايس منشور قبل وفاته بثلاثة أيام أعلن فيه عن ختمه للقرآن الكريم للمرة الثالثة في شهر رمضان . 

وتوفي محمد صلاح حايس، خلال الساعات الماضية بحسب ما أعلنه نجل شقيقه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب نجل شقيق الفنان الراحل محمد صلاح حايس: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمى محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية.

إحسان ترك محمد صلاح حايس حايس

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