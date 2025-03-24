24 رمضان.. تعرف على أهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم

24 مضان .. وقعت أحداث كثيرة فى هذا اليوم على مدار التاريخ، تنوعت ما بين فتوحات ومعارك ومولد ووفاة، وتنقلات واسعة في التاريخ، وفى السطور التالية سنذكر بعض منها.

بناء مسجد عمر بن العاص

فى 24 من شهر رمضان عام 20 هجرية، الموافق 5 سبتمبر 641 ميلادية، تمَّ بناء مسجد عمرو بن العاص- رضى الله عنه- بالفسطاط.

وفاة المزني

رحل فى ٢٤ من شهر رمضان المُبارك لعام 264هـ المُزنى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، الإمام الجليل، ناصر المذهب، والذي قال فيه الإمام الشافعى: {لو ناظر الشيطانَ لغلَبه}.

وكان المزني إمامًا ورعًا زاهدًا مجاب الدّعوة، متقلّلًا من الدنيا، قال الرافعىّ: {المُزنى صاحبُ مذهب مستقلّ}، ولد سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة النبويّة الشريفة، وتُوفى فى مثل هذا اليوم ودُفن قريبًا من قبر الإمام الشافعى.

مقتل المتنبي

قُتل فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 354هـ الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي.

وقد ولد المتنبى فى الكوفة، هو أبو الطيب المتنبى الشاعر الأشهر. اسمه أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكندى الكوفى، وإنما سمى المتنبى؛ لأنه على ما قيل ادعى النبوة فى بادية السماوة، وتبعه خلق كثير من بنى كلب وغيرهم. فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيدية، فأسره، وتفرق أصحابه، وحبسه طويلا، ثم استتابه وأطلقه.

رحيل شرف الدين أبو عبدالله الحسين

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 718هـ للعام الميلادى 1317، رحل الفقيه الإمام العالِم المناظر، شرف الدين أبو عبد الله الحسين، الدمشقى، الشافعى، درّس بالمدرسة الجاروخيّة والعذراوية، أفتى بدار العدل، كان واسع الصدر كثير الهمّة كريم النفس مشكورًا فى فهمه وحفظه وفصاحته ومناظرته.

رحيل ابن خلدون

كما رحل فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 808هـ و1406م، رحل العلاّمة الكبير ابن خلدون هو عبد الرحمن مُحَمّد بن خلدون.

ولد ونشأ ابن خلدون فى تونس، ودرس الأدب على أبيه. لم يعرف التاريخ السياسى العربى رجلا ملئت حياته بالحوادث مثل ابن خلدون حتى ليمكننا القول إن أبرز صفاته هى: التقلب، الدهاء وحب الظهور، الثقة بالنفس، الذكاء، حب العمل والمغامرات السياسية.