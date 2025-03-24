محافظ أسيوط يوجه بإقامة كتاتيب لتحفيظ القرآن بجميع المراكز

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على دعم المحافظة لتنظيم ورعاية مسابقات القرآن الكريم التي يجري تنفيذها على جميع مستوى مراكز ومدن المحافظة التي تخلق نوعاً من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن موجها بإقامة كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم مجاناً في مختلف مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف الأوقاف والأزهر الشريف.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تكريم حفظة القرآن الكريم

جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التي أقامتها جمعية الخدمات الإجتماعية للتنمية بمعهد أم القصور الإبتدائي بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط للعام الثالث على التوالي تحت عنوان “تاج الكرامة الرمضانية”.

وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف باسيوط ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وأشرف فوزي وكرم عبد الحفيظ نواب رئيس المركز والشيخ طه عبد المعتمد مدير إدارة أوقاف منفلوط ومصطفى محمود عبد الموجود رئيس مجلس إدارة الجمعية والعديد من أهالي القرية والمكرمين من حفظة القرآن الكريم وأسرهم.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من كتاب الله الحكيم أعقبها كلمات الترحيب بالحضور من رئيس الجمعية ووكيل وزارة الأوقاف وقد أقيمت المسابقة ما بين ثلاثة مستويات المستوى الأول حفظة القرآن الكريم كاملاً، والمستوى الثاني حفظة الـ 15 جزء، والمستوى الثالث حفظة الـ 7 أجزاء، والمستوى الرابع حفظ 3 أجزاء وقد فاز بالمسابقة 73 متسابق، وقد حصل الإثنان الأوائل على رحلة عمرة، وأشرف على المسابقة عدداً من مشايخ الأزهر والأوقاف.

وخلال كلمته قدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الفائزين بمسابقة مدرسة القرآن الكريم في حفظ كتاب الله وأولياء أمورهم مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على تعليم وتحفيظ القرآن للفائزين وكذلك أولياء أمورهم على ما بذلوه من جهد للوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى مشيداً بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب.

نشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطية

وأشار المحافظ إلى تقديم أوجه الدعم لكافة المسابقات التي تعمل على إكتشاف المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وخاصة المسابقات الدينية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية ونشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة منوهاً بأن حفظ القرآن الكريم يشجع صاحبه على التفوق الدراسي والتحلي بالأخلاق النبيلة والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم وتحفزهم على مواصلة التفوق في كافة المجالات.

توفير محفظين متخصصين

ودعا أبوالنصر إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مُعبراً عن بالغ سعادته وسروره بتواجده وسط هذه الكوكبة من الحفظة، مؤكداً على أن كتاتيب تحفيظ القرآن ستكون متاحة للجميع بالمجان، مع توفير محفظين متخصصين ومعتمدين لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس توعوية وتعاليم القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وفي ختام الاحتفالية، استمع المحافظ للإنشاد الديني للشيخ علي جابر الفيومي ثم قام بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير كما تناول وجبة السحور معهم في جو من الألفة والمحبة حيث تبادل الجميع الأحاديث الودية وسط أجواء من التلاحم والتعاون، مؤكداً على أهمية تعزيز روح الإخاء والمودة بين أبناء المجتمع.