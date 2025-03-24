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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفض يدفع أجرة زيادة.. تفاصيل تعدى سائق ميكروباص على راكب بالشرقية

ميكروباص
ميكروباص
مصطفى الرماح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الأشخاص بأحد المواقف بالشرقية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) بتضرره من قيام قائد سيارة بالتعدى عليه بالسب والضرب أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة القسم ، بسبب أولوية الجلوس بالمقعد الأمامى للسيارة وطلب منه دفع أجرة شخصين إلا أنه رفض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة القسم) والسيارة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



 

وزارة الداخلية مقطع فيديو ميكروباص الشرقية

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