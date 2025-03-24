حفرة 10 أمتار.. 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) ، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر 3 متر وعمق 10متر).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.