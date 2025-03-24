محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار عابدين المحترق

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب بالعقار رقم 3 شارع قولة من ميدان عابدين بجوار مسجد أنصار السنة، دون وقوع إصابات أو وفيات، وجار أعمال التبريد.



وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.



وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بشقه بالدور الأول، وامتدت للدور الثاني والثالث بالعقار الخالي من السكان ، والمكون من أرضى و3 أدوار وحوائط حاملة وأسقف خشبية.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.