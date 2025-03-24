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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية : تحرير 30 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكبرة

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة
أ ش أ

أعلن محافظ الغربية، أشرف الجندي، تنفيذ حملات تموينية مكبرة اليوم /الإثنين /، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الخارجين عن القانون، والتي أسفرت عن تحرير 30 محضرا متنوعا. 


ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية، يوميًا لضبط أي تجاوزات تتعلق بجودة الخبز المدعم، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم فورًا لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير التموينية والصحية، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمحافظة ومديرية التموين.


من جهة أخرى، أكد محافظ الغربية أن مسابقة الأسرة المثالية 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة، التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في دورتها الثانية، تهدف إلى دعم ودمج وتمكين ذوي الهمم وتعزيز دورهم داخل المجتمع، وتأتي تقديرًا لدور الأسرة المصرية في رعاية أبنائها من ذوي الهمم، وترسيخًا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن.


وكان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قد أعلن أن المسابقة تضم عدة فئات من ذوي القدرات الخاصة، منها : أم ذات إعاقة، أم لأبناء من ذوي الإعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة، أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة، أخ أو أخت يرعى (أخًا أو أختًا من ذوي الإعاقة، صديق أو رفيق داعم لصديقه من ذوي الإعاقة، ويتم التقديم للمسابقة من خلال ملء استمارة الترشح عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/qKUmgV3xifoxHLrJ6، أو عبر صفحة المجلس القومي لشؤون الإعاقة على فيسبوك:
https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/?locale=ar_AR، على أن يوكون آخر موعد لتلقي استمارات الترشح هو يوم الاثنين الموافق 31 مارس الحالي .

محافظ الغربية حملات تموينية مكبرة المحال التجارية ضبط الخارجين عن القانون

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