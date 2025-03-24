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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

95 فرصة عمل بإحدى الدول الخليجية.. الشروط والرواتب

95 فرصة عمل بإحدى الدول الخليجية.. الشروط والرواتب
95 فرصة عمل بإحدى الدول الخليجية.. الشروط والرواتب
ولاء خنيزي

تهتم الدولة المصرية بتوفير فرص عمل للشباب سواء داخل مصر أو خارجها، بهدف القضاء على البطالة والعمل على رفع مستويات المعيشة، حيث تسعى وزارة العمل إلى وضع الخطط والاستراتيجيات وعقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول لتصدير العمالة المصرية للخارج وجلب المزيد من الاتفاقيات لاستعانة هذه الدول بالأيدي المصرية والعمالة المهرة، وقد تكللت جهود وزارة العمل باكتشاف العديد من الوظائف للشباب المصريين للعمل بإحدى الدول الخليجية برواتب مجزية، وسنتعرف خلال السطور التالية عن تفاصيل الوظائف المتاحة وكيفية التقديم عليها.

95 فرصة عمل بإحدى الدول الخليجية 

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين الموافق 24 مارس عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف في إحدى الدول الخليجية، حيث بلغ إجمالي عدد هذه الوظائف 95 وظيفة.

أشار محمد جبران إلى أن إحدى الدول الخليجية قد طلبت الحصول على العمالة المصرية للعمل كأفراد أمن في شركة متخصصة في مجال الحراسة، وذلك بمرتب يعادل 19 ألف و 680 جنيهًا مصريًا في الشهر.

مدة التقديم 

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن فرص التقديم على وظائف أمن بإحدى الدول الخليجية متاحة للتقديم خلال ثلاث أيام بدءً من اليوم الإثنين الموافق 24 مارس وحتى الأربعاء الموافق 26 مارس 2025.

كما أشارت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بأن نوع التعاقد على هذه الوظائف سيكون حكومي، على أن تكون مدة العقد عام واحد ويتم تجديدها، وسيكون هناك فترة اختبار تصل إلى 100 يوم.

أضافت أيضًا أن الشركة ستوفر للعمالة المصرية ضمان صحي وسكن ومواصلات، هذا بالإضافة إلى إجازة لمدة 30 يوم في السنة.

الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة 

فيما يخص الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة، أوضحت هبة أحمد أنها كالتالي:

  • أن يتراوح سن المتقدم للحصول على الوظيفة من 21 عام وحتى 45 عام.
  • شرط إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
  • المؤهل التعليمي المطلوب (مؤهل جامعي، دبلوم، إعدادية).
  • أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية لمدة عام في مجال الأمن.

جهود وزارة العمل

تأتي تلك الفرص الجديدة للعمل في الدول العربية والاجنبية في إطار الجهود التي تتخذها وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب بالخارج وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للعلاقات الدولية.

فرصة عمل عمل الدول الخليجية وزير العمل محمد جبران وزير العمل

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