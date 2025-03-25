موعد أذان الفجر.. دقائق وتنتهى ثالث ليلة وترية فى رمضان فاغتم الوقت

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان يبحث الكثير عن موعد أذان الفجر ليستعدوا للسحور والإمساك عن الطعام وبدء الصيام، كما سينتهى مع أذان الفجر ثالث ليلة وترية فى العشر الأواخر من رمضان، التى من الممكن ان تكون ليلة القدر، لذلك نستعرض موعد أذان الفجر في بعض محافظات الجمهورية، وعلى المسلم ان يغتنم هذه الدقائق المتبقية فى العبادة والدعاء.

موعد اذان الفجر فى القاهرة



٤:٢٦ ص



موعد أذان الفجر فى الجيزة

٤:٢٦ ص





موعد أذان الفجر فى الإسكندرية

٤:٢٩ ص



موعد أذان الفجر فى أسوان

٤:٢٥ ص



دعاء ليلة القدر

سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا تقول فى ليلة القدر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء كثيرا فى رمضان وغيره «ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار».

وعلم الرسول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا هذا الدُّعاءَ فردده: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

دعاء العتق من النار

اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا.

اللهمّ اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين، يا رب وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك.

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.

يا رب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فأقدر لنا فيها كل خير، ويسر لنا كل عسر، وأبعد عنا كل شر، واكتبنا من عتقائك في هذا الشهر، واجعلنا مستجابي الدعوة إلى الله.

اللهم إني أسألك الهداية والتوبة والعفو والمغفرة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرة ورحمة وعتقاً من النار يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الفضيل.

اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ومغفرة الذنوب والعتق من النار.

«اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب، اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا، إنها ساءت مستقرًا ومقامًا».

دعاء تحقيق الأمنيات

اللهم أعطني سؤلي، وارزقني نفساً مطمئنة راضيةً بقضائك، وتقنع بعطائك يا رب العالمين. اللهم إن أمنياتي بين يديك، أسألك بنور وجهك الذي إذا سألت به أعطيت أن تؤتيني ما أتمنى. اللهم لا تدع في نفسي ما أتمنى من غير أن يُستجابُ لي. اللهم أنت ربي وبيدكَ أمري، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سُئلت به أجبت أن تجمعني وما أتمنى من غير حولٍ مني ولا قوّة، ولا حول ولا قوة إلا بك.



اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، فارزقنا نورها وخيرها وبركتها اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا مجيب الدعاء.

اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشاء من أمرا يكون أن تقول أمنيتي وتذكر مطلبك كوني.

يا رافع السماوات والأرض يا رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء يا رب استجب دعائنا.

اللهم أني أسألك بهذا الآية الكريمة ((أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)) اللهم إني مضطر وأنت المجيب يا سامع كل صوت وبارئ النفوس بعد الموت يا من لا تخشاه الظلمات يا من لا يشغله شيء عن شيء أن تجيب دعائي.

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبنور وجهك الذي ملاء أركان عرشك وبقدرتك على جميع خلقك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني (قال الحسن البصري من توضأ وصلى أربع ركعات ودعاء بهذا الدعاء أستجيب له مكروب كان أو غير مكروب).

اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث الملهوف وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير اللهم اوجب لي بجودك عظيم الاجر ودوام اليسر واغفر لي بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين.

وعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان أن ينتبه فى هذه الليلة ويتقرب الى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء والاستغفار لعله تكون ليلة القدر أو يصادف دعائه ساعة إجابة ويتغير حاله لأحسن حال.