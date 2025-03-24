إصابة سيدة في اصطدام سيارة بـ سور كمبوند شهير في القاهرة الجديدة

أصيب سيدة في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ سور كومبوند شهير في القاهرة الجديدة وإنقلابها ثم إشتعال النيران بها وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة سيدة في حادث سيارة بـ القاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإصطدام سيارة ملاكي بسور كومبوند شهير في القاهرة الجديدة وإنقلاب السيارة داخل الكومبوند وإشتعال النيران فيها.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماده ونقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.