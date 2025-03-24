رامي عياش: الفنان ملك للجميع.. والتحزب والطائفية خطر يهدد لبنان

أكد النجم اللبناني رامي عياش، أن الفنان يجب أن يكون ملكًا للجميع ولا يجب أن يتحول إلى ناشط سياسي، مشددًا على أن التحزب والطائفية يمثلان خطرًا كبيرًا على لبنان.

وأضاف رامى عياش، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لبنان لا يجب أن يكون مجزّأً، ولبنان كان دائمًا بلدًا منفتحًا وسياحيًا بامتياز، إلا أن السياسة والتحزب هما ما أوصلا لبنان إلى الوضع الحالي، قائلًا: "لبنان الحضاري، الذي يحب كل العالم، هو لبنان الذي نعرفه ونحلم به".

وأوضح رامى عياش، أن دور الفنان ليس في السياسة، لكنه يمكنه التعبير عن موقف وطني، موضحًا أنه مع أي موقف وطني، لكن لا يؤيد أن يتحول الفنان إلى ناشط سياسي، السياسة في لبنان مجزأة جدًا، لكن الوطن يجمعنا جميعًا، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه جزءًا من كل الدول العربية، قائلاً: "أنا مصري كما أنني سوري وسعودي وإماراتي، لا أحب أن أسمع أي كلام يسيء للعرب، خاصة إذا كان يتعلق ببلد أحبه مثل لبنان، أنا أتكلم بلسان الوطنية، وليس السياسة".