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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

ختم القرآن 3 مرات في رمضان.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد صلاح حايس

محمد صلاح حايس
محمد صلاح حايس
مروج حسني

فقد الوسط الفني المصري اليوم الفنان محمد صلاح حايس، الذي وافته المنية بعد أيام قليلة من رحيل صديقه المقرب الفنان إحسان ترك، وأثارت الوفاة المتقاربة للفنانين حالة من الحزن بين محبيهما وزملائهما في الوسط الفني، حيث كانا صديقين مقربين طوال مسيرتهما الفنية.

https://www.youtube.com/shorts/hKo9Gkf_oaQ

توفي الفنان محمد صلاح حايس، بحسب ما أعلنه نجل شقيق الفنان محمد صلاح حايس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

وكتب نجل شقيق الفنان الراحل محمد صلاح حايس: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمى محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/shorts/hKo9Gkf_oaQ

محمد صلاح حايس الفنان محمد صلاح حايس حياة الفنان محمد صلاح حايس ختم القرآن 3 مرات في رمضان

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