مصطفى كامل: معاش نقابة المهن الموسيقية من أعلى المعاشات بين النقابات

أقامت نقابة المهن الموسيقية حفل الإفطار السنوي الجماعي، في أحد الأماكن المطلة على نيل القاهرة، بحضور الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.

وفي تصريحات صحفية، أكد الفنان مصطفى كامل أن النقابة ستحرص كل عام على إقامة هذا الحفل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تأكيدًا على دور “البيت الكبير لموسيقيي مصر” في تعزيز أواصر المحبة والتواصل بين الأعضاء، ومشاركتهم في جميع المناسبات الهامة.

كما أشار نقيب الموسيقيين إلى أن النقابة رفعت الحد الأقصى للمعاش ليصبح من أعلي المعاشات بين جميع النقابات المهنية في مصر، وذلك تقديرًا لعطاء الأعضاء ودورهم الكبير في المجال الموسيقي.

وفي إطار دعم الأعضاء، كشف مصطفى كامل عن قرار جديد يهدف إلى توفير الذبائح لأعضاء النقابة، سواء العاملين أو أصحاب المعاشات، لتصبح عادة سنوية ثابتة، تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أعضاء النقابة.

حضور مميز وتكريم أسر الراحلين

حظي الحفل بحضور عدد من الشخصيات والضيوف، من بينهم أسرتا الراحلين حمادة أبو اليزيد وعمرو شيحة، تقديرًا لمساهماتهم في خدمة النقابة. كما شهد الحفل حضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، ومنهم الفنان حلمي عبد الباقي، الدكتور محمد عبد الله، عاطف إمام، خالد بيومي، أحمد العيسوي، منصور هندي، محمد صبحي، علاء سلامة، علي الشريعي، وأيمن أمين.

واختُتم الحفل وسط أجواء رمضانية دافئة، حيث أشاد الحضور بالدور البارز الذي يلعبه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في خدمة أعضاء النقابة بمختلف المحافظات، والعمل على تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعزز روح التعاون والانتماء داخل النقابة .