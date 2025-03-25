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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمال العرب يرفض سعي إسرائيل لإجبار الفلسطينيين على الهجرة

قطاع غزة
قطاع غزة
الديب أبوعلي

تقدم المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، برئاسة عبد المنعم الجمل بالتهنئة لكل أعضاء الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بمناسبة مرور 69 عاما على إنشائه.

وأعلن عن قيام الاتحاد المركزي وأقر دستوره في مؤتمره التأسيسي المنعقد بدمشق في 24 مارس 1956. 

واشتركت في هذا المؤتمر اتحادات العمال في مصر وسوريا ولبنان و الأردن وليبيا، ثم انضم إليه اتحاد عمال عدن والسودان وفي مرحلة تالية اتحاد عمال العراق، وأخيرا انضمت إليه الاتحادات العمالية في الكويت والمغرب والجزائر وبلدان أخرى.

ويشغل الاتحاد المركز الثالث بين الاتحادات العمالية الدولية، فيما حدد دستور الاتحاد أهدافا بعضها قومي وبعضها دولي والبعض الآخر اقتصادي واجتماعي، وتعبر مجموعة الأهداف للاتحاد عن أهداف القومية العربية.

وبهذه المناسبة التي تؤكد وحدة العمل النقابي العربي والعمال العرب، فإن المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة عبد المنعم الجمل، يعلن عن رفضه لما أعلنته اليوم اسرائيل بالإعلان إنشاء وكالة خاصة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

ودعا المجلس في بيان له اليوم إلى وحدة الصف النقابي والعمالي العربي لرفض المخطط الإسرائيلي للتهجير تحت أي مسمى، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني والتمسك بحقه في البقاء على أرضه ووطنه.

وأكد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، تمسكه بتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة المنعقدة بجمهورية مصر العربية، ودعمه وتفويضه لكافة القيادات لتنفيذ مخرجات هذه القمة حماية لمقدرات الوطن العربي.

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