نقابة الصحفيين تمنح الكاتبة الصحفية فاطمة الدسوقي جائزة الأم المثالية

كرمت نقابة الصحفيين، أمس الأول، الزميلة فاطمة الدسوقى الكاتبة الصحفية بالأهرام، بمنحها جائزة الأم المثالية لهذا العام، بحضور الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، وذلك ضمن 20 صحفية تم تكريمهن يمثلن 20 مؤسسة صحفية، بعد ترشيح هذه المؤسسات لهن دون تدخل من النقابة.

والجائزة التى تُعدّ واحدة من أبرز الجوائز التقديرية، تهدف إلى تكريم الأمهات اللواتى يقدمن نموذجا استثنائيا فى التربية والعطاء، وتسليط الضوء على دور الأمهات فى بناء الأجيال والمجتمع.

والزميلة فاطمة الدسوقي، هى أرملة الصحفى الراحل صلاح النقيب مدير تحرير الأهرام، وكافحت لتربية ولديها، أحمد وعمرو فى مراحل التعليم الجامعي، وتم اختيارها من بين عشرات الأمهات الفضليات بمؤسسة الأهرام.

وأشاد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال الاحتفالية، بتضحيات الأم الفلسطينية فى المحنة التى تمر بها، لافتا إلى أنه فُرض علينا تكريمها لصمودها.