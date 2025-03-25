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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

الفروسية
الفروسية
كريم عاطف   -  
تصوير: نور المصرى

اختتمت فاعليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الخامسة والسادسة .

وأقيمت البطولة على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري، بمشاركة  70 فارسا وفارسة. 

 وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في النهوض بالفعاليات الرياضية المختلفة.

وسادت حالة من المنافسة بين الفرسان، مما جعل هناك تفاعل كبير بين الحضور وكبار المسؤولين الحاضرين.

وجاءت فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز، تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية .

بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بطولة الجمهورية للفروسية بطولة الجمهورية الفروسية نادي فروسية الحرس الجمهوري

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