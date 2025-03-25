شاهد.. فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

اختتمت فاعليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الخامسة والسادسة .

وأقيمت البطولة على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري، بمشاركة 70 فارسا وفارسة.

وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في النهوض بالفعاليات الرياضية المختلفة.

وسادت حالة من المنافسة بين الفرسان، مما جعل هناك تفاعل كبير بين الحضور وكبار المسؤولين الحاضرين.

وجاءت فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز، تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية .