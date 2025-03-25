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الاتحاد الافريقي يعرب عن دعمه للصومال في مواجهة الإرهاب وتنظيم انتخابات نزيهة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الافريقي يعرب عن دعمه للصومال في مواجهة الإرهاب وتنظيم انتخابات نزيهة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
القسم الخارجي

شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، خلال زيارته الرسمية إلى مقديشو، التزام الاتحاد بدعم الصومال في حربها ضد مليشيات الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى مساندتها في تنظيم انتخابات مباشرة تتيح لكل مواطن الإدلاء بصوته.

وأشاد المسئول الأفريقي، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية، بدور رئيس الصومال حسن شيخ محمود، في قيادة العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب، وجهود تحفيز القوات المسلحة ودفعها إلى الخطوط الأمامية في المعركة.

وشدد على أهمية الانتخابات المباشرة في الصومال، معتبرًا أنها خطوة حاسمة نحو ترسيخ الديمقراطية، وأثنى على جهود القيادة الصومالية في تنفيذ هذا المشروع الوطني.

وجدد التزام الاتحاد الأفريقي بدعم الصومال في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار، مؤكدًا أن هذا الدعم لن يتوقف، حيث تسير الصومال في المسار الصحيح نحو بناء دولة قوية ومستقرة، مؤكدا أن دعم الاتحاد الافريقي سيظل ثابتًا دون انقطاع.

الاتحاد الأفريقي مقديشو الصومال مليشيات الشباب رئيس الصومال حسن شيخ محمود القيادة الصومالية

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