راحة للاعبي المصري واستئناف التدريبات الخميس استعدادًا لسيمبا التنزاني

قرر التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري، منح لاعبي فريقه راحة سلبية لمدة يومين عقب مواجهة البنك الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستجمعه بفريق سيمبا التنزاني. وتقام المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد السويس الجديد.

وكان المصري قد خاض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي مساء الاثنين الماضي على استاد برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحصد المصري نقطته الثانية من مباراتين، بعدما تعادل أيضًا في مباراته السابقة أمام فريق زد.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة بوجلبان على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل مواجهة سيمبا، خاصة أن المباراة تمثل خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية. ويسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل مواجهة العودة في تنزانيا، لضمان استمرار مشواره في المنافسة على اللقب.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة فريق سيمبا بشكل دقيق، من خلال تحليل مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع الخطة المناسبة لمواجهته. ومن المنتظر أن تشهد التدريبات المقبلة تركيزًا على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب إعداد اللاعبين بدنيًا ونفسيًا لهذه المواجهة المرتقبة