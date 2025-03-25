ربنا هداني.. مرتضى منصور يعلن إنهاء خلافاته مع الخطيب ومجلس إدارته

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في بيان مرسل للصحفيين، عن إنهاء خلافاته مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارته بشكل نهائي .

وأكد مرتضى على أنه سيصدر بيان رسمي يؤكد فيه ذلك.

وقال مرتضى خلال تصريحاته الصحفية: "في ظلال هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فية القرآن شهر التسامح الذي هداني الله فيه، وأهداني نعمة التسامح والتصالح مع كل من اختلفت معهم سنوات طويلة، قررت أن انهي خصومتي مع الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارته نهائيًا وسيصدر بيان مني يؤكد ذلك وفقنا الله جميعا.