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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلوي عثمان: عمرو سعد حنين ومكانشي عايز يضربني بالقلم في سيد الناس l فيديو

سلوي عثمان
سلوي عثمان
أحمد البهى

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع صدي البلد ندوة تم تكريمها عن مسلسلها الرمضاني سيد الناس .

وكشفت الفنانة سلوي عثمان عن تفاصيل مشهد ضرب الفنان عمرو سعد لها ضمن أحداث مسلسل " سيد الناس "  .

وقالت سلوي عثمان : عمرو سعد شخص حنين للغاية لذا فقد متردد في البداية من تقديم المشهد بشكل حقيقي ، الا انها طلبت منه ان يقوم بصفعي بشكل حقيقي ليصل المشهد الي المشاهد ، خاصة وان يترتب عليه امور درامية ولابد ان يكون يصدق المتفرج ذلك .

وتابعت سلوي عثمان : المخرج محمد سامي طلب ان يتم تفيذ المشهد بشكل يوحي للمشاهد انه حصل ان الصفعة حدث بالفعا ولكنها يتم استخدام تكنيك فني ، ولكن القلم يضرب علي الهواء ، الا انني اثناء التنفيذ أخرت تحريك وجهي عن قصد ليكون القلم حقيقي

أبطال  مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:  

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .

الفنانة القديرة سلوى عثمان سلوى عثمان سيد الناس الفنانة سلوي عثمان

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