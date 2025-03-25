كولر ينقلب على ثنائي الأهلي.. خالد الغندور يكشف

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن إنقلاب السويسري كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثنائي الفريق الأحمر.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»: “كولر، غاضب ومستاء من مستوى ياسر إبراهيم وعمر الساعي، في مباراة إنبي”.



وأضاف: “ياسر إبراهيم، عائد من إصابة طويلة وعمر الساعي فاقد الثقة»، مضيفًا: «الساعي، لعيب جامد جدًا ولكن كولر، مش هينجمه ولا يحطه على الطريق الصحيح”.

وتابع: “كولر، بيخلي اللعيبة تفقد الثقة، هذا ما فعله مع المالي أليو ديانج، وأحمد عبدالقادر»، مضيفًا: “كولر، دائمًا يلقي اللاعبين على اللاعبين وإدارة الأهلي”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السودانى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الاهلى مع الهلال السودانى



يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

ويواجه الفائز من مواجهة الأهلي والهلال السوداني الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:



ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا



تذاع مباراة الأهلي و الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس.