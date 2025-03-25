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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد ثلاثية طلائع الجيش.. الأهلي يخسر ثاني بطولة محلية هذا الموسم

خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ولاء خنيزي

تلقى النادي الأهلي أمس الإثنين الهزيمة الثانية في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، حيث انتهت المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

خسارة البطولة الثانية في الموسم

بتلك النتيجة، ودع الشياطين الحمر بطولة كأس عاصمة مصر لتصبح المباراة المقبلة أمام فريق فاركو مجرد تحصيل حاصل، وذلك عقب الهزيمة الثانية من طلائع الجيش أمس والتي سبقتها خسارة النادي الأهلي في الجولة الأولى من فريق انبي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وتعتبر بطولة كأس عاصمة مصر ثاني بطولة محلية يخسرها الأهلي هذا الموسم بعد عقوبة عدم مشاركته في كأس مصر.

مشاركة الأهلي بالشباب

شهدت المباراة أمس التي جمعت النادي الأهلي مع طلائع الجيش مشاركة القلعة الحمراء بفريق الشباب بالنادي مواليد 2005، هذا بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مثل اللاعب ياسر إبراهيم، وعمر الساعي، وسمير محمد، وعلي معلول.

الهدف الأول لطلائع الجيش

بدأت الدقائق الأولى من المباراة باحتكام الحكم محمود ناجي، حكم الساحة، ركلة جزاء لصالح فريق طلائع الجيش وذلك بعد إعاقة اللاعب يسري وحيد من حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى مخلوف، ليحرز جودوين شيكا الهدف الأول لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

المباراة سجال بين الفريقين

 دارت أحداث المباراة سجالًا بين الفريقين، حيث يحاول شباب الأهلي اكتشاف مرمى طلائع الجيش وفتح ثغرات دفاعات الخصم، فيما حاول الطلائع تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني ولكن بدون خطورة حقيقة على مرمى الشياطين الحمر. 

الهدف الثاني للطلائع

في الدقيقة 38 من عمر المباراة، عزز إسلام محارب من نتيجة الطلائع وذلك بإحرازه الهدف الثاني في مرمى النادي الأهلي من خلال عرضية لعبها اللاعب يسري وحيد من الجهة اليسرى ليضعها إسلام محارب على يمين حارس مرمى الأهلي.

هدف الأهلي الوحيد

في الدقيقة 55 من أحداث المباراة، استغل اللاعب آدم سمير، لاعب النادي الأهلي، خطأ دفاعي من لاعبي طلائع الجيش، ليسجل هدف الأهلي الوحيد، محرزًا هدف التعديل لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

الهدف الثالث للطلائع

أحرز اللاعب يسري وحيد، لاعب فريق طلائع الجيش، هدف الطلائع الثالث وذلك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ويودع الشياطين الحمر بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي النادي الأهلي طلائع الجيش نادي طلائع الجيش بطولة كأس عاصمة مصر

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