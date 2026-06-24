كلوب يمازح ميسي في عيد ميلاده: جعلتني مشهورًا بفضل عناق واحد

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، على توجيه رسالة خاصة إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بمناسبة عيد ميلاده، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم حول العالم.

ويحتفل ميسي بعيد ميلاده وسط مسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات؛ بعدما نجح في حصد العديد من الألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها، بداية من برشلونة مرورًا بباريس سان جيرمان وصولًا إلى إنتر ميامي، فضلًا عن قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وفي رسالة طغى عليها الطابع الودي، قال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورت": "مرحبًا ليو، عيد ميلاد سعيد، وشكرًا على العناق".

وأضاف مدرب ليفربول السابق مازحًا: "لقد جعلتني مشهورًا للغاية، فالعالم كله أصبح يعرفني بعد ذلك العناق، استمتع بيومك، وأتمنى لك عيد ميلاد رائعًا".

وواصل كلوب رسالته: "أتمنى أن أراك على أقصى تقدير في عيد ميلادك الأربعين، إلى اللقاء".



ولم تكن رسالة كلوب الوحيدة التي تلقاها قائد المنتخب الأرجنتيني في يوم ميلاده، حيث انهالت التهاني من زملائه ومحبيه داخل وخارج الملاعب.

وكان من أبرز المهنئين المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي وجه رسالة مؤثرة إلى قائد منتخب بلاده، قال فيها: "إلى الشخص الذي غيّر حياتنا ومنحنا لحظات لا تُنسى، وجعلنا نؤمن بأن الأحلام يمكن أن تتحقق".

وأضاف ألفاريز: "الأجمل لم يكن مجرد مشاهدتك، بل عيش تلك اللحظات إلى جوارك، عيد ميلاد سعيد أيها القائد، نتمنى لك السعادة دائمًا".

كما حرص لاعبو منتخب الأرجنتين على الاحتفال بعيد ميلاد ميسي داخل معسكر الفريق، حيث ارتدى اللاعبون قمصانًا تحمل صورته في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد "التانجو" بين زملائه.

ويأتي احتفال ميسي بعيد ميلاده في وقت يواصل فيه منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم 2026، بعدما حسم صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، استعدادًا لمواجهة الأردن في الجولة الثالثة من دور المجموعات.