أحمد بلال: لا أحد يستطيع تطبيق اللائحة على الأهلي بنزوله درجة ثانية



كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، كواليس مفاوضات التوأم حسام وإبراهيم حسن، معه لضمه لنادي الزمالك، عقب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي يستطيع الانسحاب من الدوري المصري، ولا أحد يستطيع أن يطبق عليه اللائحة بنزوله درجة ثانية".

وتابع:" الأهلي لديه إلتزامات مع الرعاة وفي حالة اتخاذ قرار الانسحاب على الأهلي أن يتحمل تباعته، وخسائر الأهلي قد تصل لمليار جنيه".

وأضاف:" لم أعرض نفسي على نادي الزمالك، كما ذكر جمال العدل، وما حدث أنني تلقيت اتصالا من حسام وإبراهيم حسن، وكانوا في الإمارات، وممدوح عباس رئيس النادي تحدث معي أيضًا.. طلبوا مني الانتقال للفريق الأبيض"..

وشدد:" في ذلك الوقت الزمالك كان يعاني من أزمات مالية، وبالذوق طلبت رقم كبير ومبالغ فيه ومقدم، خاصة وأن النادي لا يسدد مستحقاته المالية للاعبين".

وواصل:" الزمالك ثاني أكبر نادي في مصر، وله شعبيه، ولكن في ذلك الوقت الوضع كان صعب وانتقلت لصفوف سموحة، بعد نهاية عقدي مع الأهلي".