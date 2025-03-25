هيرفي رينارد يعلن تشكيل السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة مضيفه الياباني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب سايتاما لتعزيز فرصه في التأهل للمونديال، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة.

وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: مهند الشنقيطي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، جهاد ذكري، نواف بوشل

الوسط: فيصل الغامدي، مصعب الجوير

الهجوم: مروان الصحفي، سالم الدوسري، فراس البريكان.