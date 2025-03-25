رئيس النواب يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جموع الشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر.

وقال: ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمـــة العـــربيـة والإسلاميـــة بهــذه المناسبــة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.