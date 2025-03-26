قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في مدينة صعدة اليمنية
باكستان تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن كشمير وتحقيق حق تقرير المصير
لدعم صفوف الفريق.. «بيسيرو» يطلب التعاقد مع ثنائي بتروجيت
السيطرة على حريق ضخم بمحل مفروشات في حلوان دون إصابات | شاهد
أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية
حريق يلتهم محل مفروشات في المساكن الاقتصادية بحلوان |شاهد
5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها
كلمتان حبيبتان للرحمن.. رددهما وشاهد أثرهما على حياتك في رمضان
جلسة مرتقبة بين زيزو وإدارة الزمالك عقب معسكر منتخب مصر
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
بينهم أطفـ.ـال.. 8 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كلمتان حبيبتان للرحمن.. رددهما وشاهد أثرهما على حياتك في رمضان

كلمتان حبيبتان للرحمن
كلمتان حبيبتان للرحمن
إيمان طلعت

التسبيح عبادة عظيمة، عظمها الله وأحبَها لما فيها من تنزيه الله وتقديسه ولذلك فإننا نجد أن الله أَلْهَمَ الكون كله من حولنا تسبيحه فقال الله تعالى(تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَاتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِیهِنَّۚ وَإِن مِّن شَیۡءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِیحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِیمًا غَفُورا) فكل ما فى الكون يسبح لله عز وجل مالك الكون، جماد، زرع، حيوان.. كل شيء حول الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى بذكر يعد الأقرب إلى الله- سبحانه وتعالى- والذي يعادل التصدق بجبل من ذهب وفضة.

كلمتان حبيبتان للرحمن

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بترديد «سبحان الله وبحمده»، وهو الذي أكد عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة كل شى وبها يرزق الخلق، فتلك الكلمات كل شئ في الحياة يصلي بها الكائنات الحية والغير الحية وتسبح جميعها بحمدالله.

فهذا الذكر يعد هدية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حال ترديده سيأتي للإنسان الرزق من حيث لا يدري ولا يحتسب، فيجب على المسلم اتباع سنة رسول الله صل الله عليه وسلم، فالذكر الذي أوصى به المصطفى يعد كنزًا، ونحن مثل الغريق الذي يتعلق بالقشة من أجل النجاة ويجب المداومة عليه حتى نفوز بالجنة ونصبح مع الأبرار .

أثر التسبيح على النفس

التسبيح سبب لإزالة وهن النّفس ورفع الهمّة، فقد أوصى الله- تعالى- نبيّه أن يسبّح الله- تعالى- بعد كلّ التّكذيب الذي عايشه من قومه؛ وذلك لرفع همّته وإزالة الوهن والضّعف الذي صار إليه، قال تعالى: «فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ»، وشحن للهمة، ودافع للصالحات، ومانع للسيئات، وحصن عن اليأس، ونور في القلب بما يبني الإنسان ويجدد حياته ويجعله كل يوم في ثوب جديد، ويجعله قادرًا على أداء مهمته في الأرض من عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس.

والصحابي عبدالله بن عمر، يقول: «اذكروا الله عباد الله، فمن قال سبحان الله وبحمده كتب له عشرة، ومن قالها عشر كتب الله له بها مائة، ومن قال مائة كتبت له ألف، فمن زاد زاد له ومن استوفر غفر الله له».

وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من قال ((سبحان الله وبحمده اشترى نفسه من الله وآخر يومه عتيق النار، فهي أفضل عند الله)).

وفي حديث آخر للمصطفى- صلوات الله وسلامه عليه-، عن فضل الذكر قال: «من فات الليل أن يكابده وبخل بمال ينفقه وجبن من العدو أن يقاتله، يكثر من سبحان الله وبحمده».

التسبيح سبحان الله وبحمده التسبيح واثره على النفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

إنستاباي

رسميا.. بدء تطبيق رسوم على خدمات “إنستاباي” من أول إبريل

اجازة عيد الفطر

إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي والخاص .. تفاصيل

الدكتور مبروك عطية

التحقيق مع مبروك عطية بسبب برنامجه الرمضاني.. ومصادر تتوقع العقوبة

دولار امريكي

تراجع رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف ندعو لشيخ الأزهر بتمام الشفاء والعافية

بالصور

5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

أفلام موسم عيد الفطر.. إبراهيم السمان يروج لأحدث أفلامه فار ب٧ ترواح

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

اقتصادي وكريمي.. طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستق

طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق

لدعم مجدي يعقوب.. ليلة رمضانية جمعت هاني فرحات وأنغام بقصر محمد علي

هانى فرحات
هانى فرحات
هانى فرحات

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

طفل

الداخلية تكشف حقيقة اختطا.ف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

رامي عياش

رفضت منصبا وزاريا.. تصريحات رامي عياش في حبر سري

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد