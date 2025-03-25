ليه ربنا أرسل سيدنا محمد آخر الأنبياء مش الأول؟ علي جمعة يجيب

وجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (ليه ربنا أرسل سيدنا محمد ﷺ آخر الأنبياء والرسل.. ليه مش الأول؟

وأجاب علي جمعة، على السؤال، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا"، أنه لعله أخره ليقدمه، فسيدنا محمد جعله الله خاتم النبيين لأنه هو الكلمة الأخيرة للبشرية وبعده يوم القيامة.

وأشار إلى أن النبي هو خاتم النبيين وكان هو المنتظر والذي اعترف بكل الأنبياء من قبله، ولو أتى أولا لنسخه من بعده من الأنبياء، أما نزوله في الآخر فنسخ من قبله استعدادا للرحيل من هذا الكون.

وتابع: يجب أن يأتي النبي أخيرا، وهو الذي قال (بعثت والساعة كهاتين) فلا رسول ولا نبي بعد رسول الله.