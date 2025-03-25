أيد شقيانة.. رجل مسن يبكي بعدما منحه محمد رمضان 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة جديدة اليوم من من برنامج "مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" .

وسأل محمد رمضان،رجل مسن: انت شغال إيه، ورد الرجل: أنا بواب على العماري دي وبمسح العربيات".

وتابع محمد رمضان: انت كسبت معانا 100 ألف جنيه عشان شغال وايدك شقيانة".

ودخل الرجل في نوبة بكاء قائلا:" بنت ابني عايزة تلاجة وهجبلها التلاجة".

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

