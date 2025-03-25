مش بس في المطرية.. الآلاف في مائدة المحلة الرمضانية بحضور وزراء وفنانين وشخصيات عامة

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الآلاف من الأسر والعائلات لمشاركتهم في تدشين حفل افطار رمضاني تحت شعار "إفطار أهل المحلة " في إطار المشاركة المجتمعية للصندوق تحيا مصر .

تفاصيل حفل الإفطار



وجاء ذلك بمشاركة وحضور كل من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن وعلي رأسهم المهندس هشام الخولي والدكتور وليد التايب ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية.

تبرع 5 مليون جنيه لصالح مستشفي قلب اطفال المحلة



وأعلن الفنان محمد ثروت عم انشاء مستشفي القلب لعلاج الاطفال بالمحلة وهو ما دفع أحد رجال الأعمال "الخولي" للتبرع بمبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه والمساهمة في وضع حجر اساس وانشاءات المستشفي الخيرية المذكورة.



الجدير بالذكر أن حفل افطار أهل المحلة تخلله تكريم حفظه القران الكريم وتوزيع جوائز رحلات العمرة لذويهم فضلا عن تدشين احتفالات وتواشيح قادها الشيخ محمود ياسين التهامي كالمديح في حب سيدنا محمد خاتم المرسلين.