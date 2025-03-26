أحمد بلال لـ حسام حسن: هذه نصيحتي للتعامل مع مصطفى محمد في المنتخب

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يجب على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، احتواء مصطفى محمد، وعدم استبعاده من المنتخب.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مصطفى محمد لم يشارك في مباراة أثيوبيا، وفي لقاء سيراليون خرج في الدقيقة 57، وهذا رسالة للاعب من حسام حسن أنه غير مقتنع به بشكل كبير".



أسباب غضب مصطفى محمد من العميد

وتابع:" مصطفى محمد، غضب بسبب مشاركة لاعب من الدوري المصري عليه، ولو كان يلعب مرموش رأس حربة لكان سيتقبل القرار".

وأضاف: "مصطفى محمد خرج غاضبا، وأرفض اتخاذ قرار انفعالي أو شخصي من حسام حسن، ضده، وهذه الأمور تحل في الغرف المغلقة".

وأكمل:" منتخب مصر لا يضم بدائل أو العديد من المحترفين لتعويض مصطفى محمد، والأمر يحتاج تركيزا من الجهاز الفني وأن يحتوي اللاعبين، ولو تم استبعاد كل لاعب غضب أو حدث منه أمر في المنتخب لن يتواجد لاعبون في المنتخب".

وشدد:" محمد صلاح، سبق وأن اعترض على تغييره ورفض مصافحة كلوب، ومدرب ليفربول السابق خرج في المؤتمر ودافع عنه، وهذا لا يقلل من المدرب، ولكن في مصر نأخذ الأمور بشكل مختلف".

وأتم:" طريقة لعب منتخب مصر، تفقد تريزيجيه خطورته".