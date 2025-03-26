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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بين الواجب الديني والوشاية يقع أحمد عبد الحميد في صراع نفسي في ظلم المصطبة

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
شروق سلامة

في حلقة اليوم استطاع أحمد عبد الحميد أن يعبر عن صراعه الداخلي، ما بين الفخر والخجل من نفسه، أمام المرآة وأثناء تحضيره لخطبة الجمعة التي سوف يلقيها لأول مرة بعدما تم تعيينه من قبل الأوقاف لإمامة المسجد،وهذا ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ظلم المصطبة الذي يُعرض على قنوات DMC بالتوازي مع منصة Watch It.
بدا الشيخ مصطفى" بوجى" ( أحمد عبد الحميد) وكأنه في مواجهة مباشرة مع ذاته، عندما نراه وهو ينظر إلى نفسه في المرآة، فيبدو أنه يحمل مشاعراً متناقضة ما بين شعوره بالفخر لكونه قد وصل أخيراً إلى هذه المكانة الجليلة، والتزامه بتعاليم دينه، وبين شعوره بالخجل من نفسه، بعد اتفاقه مع الحاج حمادة على تبليغه بأية أخبار تصله عن هند زوجته (ريهام عبد الغفور) وحسن (إياد نصّار) الهاربان سوياً، حتى وإن كان ذلك عن طريق الوشاية بإبني خالته ؛حسن وعبير، وزوجها مؤمن.
يأتي هذا في الوقت الذى تلجأ فيه عبير إليه، لتطلب منه مساعدتها بشكل سرى فى بيع ورشة السيارات الخاصة بها هى وأخيها حسن بموجب توكيل من أخيها الغائب، وذلك لرغبتها فى تعويض زوجها مؤمن، عما حدث له من مشاكل بسبب أخيها، حتى يتثنى لهما بدء حياة جديدة بعيداً عن البلد، كما تطلب منه عدم إبلاغ أحداً عن ذلك، حتى لا تجلب على نفسها مزيداً من المشاكل والمتاعب.
هل سيتغلب الوازع الديني عند الشيخ بوجى على رغباته الشخصية أم أنه سيترك الأمور تسير بما قدر لها؟
مسلسل ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمى ومحمد على رزق وغيرهم ،ومن إخراج محمد على.

أحمد عبد الحميد الجمعة الحلقة العاشرة من مسلسل ظلم المصطبة إياد نصّار

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