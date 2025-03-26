وليد الحديدي: بيسيرو يطلب التعاقد مع ثنائي بتروجت

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع ثنائي بتروجيت توفيق محمد ومصطفى الجمل.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" بيسيرو أبدي اعجابه بمستوى توفيق محمد ومصطفى الجمل، ثنائي بتروجت، وطلب من إدارة النادي التفاوض لضمهما".

وتابع:" الثنائي ظهرا بشكل جيد أمام الزمالك، في الدوري المصري وكأس الرابطة، ونالا اعجاب الجهاز الفني، والذي طلب من الإدارة ضمهما في نهاية الموسم".