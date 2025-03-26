ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن مصرع 18 شخصًا بسبب حرائق الغابات في البلد الآسيوي، مع استمرار اشتعال الحرائق وآلاف رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليها.

حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي بـ "استجابة وطنية شاملة" لحرائق الغابات، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية أعلنت أمس الأول الإثنين، أنها ستنشر العشرات من المروحيات وآلاف رجال الإطفاء والجنود في محاولتهم السيطرة على حرائق الغابات في جنوب شرق البلاد، والتي اشتعلت منذ أيام.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، مشيرة إلى "الأضرار الواسعة النطاق الناجمة عن حرائق الغابات المتزامنة في جميع أنحاء البلاد".

وزار رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، مقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزي، وحث السلطات على العمل معا "حتى يتم إخماد حرائق الغابات تماما".

وقال "إنها حادثة مفجعة حقا"، مضيفا أنه سيلتقي بالأشخاص المتضررين من الحرائق.