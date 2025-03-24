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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسا مؤقتا، وفق وكالة يونهاب للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس الحالي يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضا.

وذكرت وكالة يونهاب أن "قرار عزل هان رُفض بغالبية خمسة أصوات، مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، في حين صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق".

ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية المعقدة في كوريا الجنوبية التي بدأت اثر محاولة يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير أيضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.

وبرر النواب عزل هان لرفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير يون، بالإضافة إلى دوره في فرض الأحكام العرفية.

كوريا كوريا الجنوبية عزل رئيس كوريا الجنوبية هان دوك سو

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