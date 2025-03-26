قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني يسيطر على الخرطوم.. وانهيار كامل لقوات الدعم السريع |تفاصيل
هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق
قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه
مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 26-3-2025
مُتفحمة ومبتورة الساقين.. غموض يُحيط بالعثور على جثة فتاة مجهولة بأوسيم
إثبات الجنسـ.ــية.. ترامب يوقع أمرًا يهدف إلى إصلاح شامل للانتخابات الأمريكية
قلق أمريكي متزايد.. «روبيو» يناقش الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا
بورصة الدواجن الآن.. تراجع في سعر الفراخ اليوم بالأسواق
من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا من العلماء؟ دار الإفتاء تذكر الأسماء
ترامب: ندرس المقترحات والشروط الروسية بشأن ضمان الملاحة في البحر الأسود
وداعًا للزحام أمام الشبابيك.. طرق سهلة لحجز تذاكر القطارات إلكترونيًا | تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مُتفحمة ومبتورة الساقين.. غموض يُحيط بالعثور على جثة فتاة مجهولة بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

يعيش أهالي منطقة أوسيم حالة من الذعر بعد العثور على جثة فتاة متفحمة ومبتورة الساقين وقت السحور، دون التوصل إلى هويتها أو أسباب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من قسم شرطة أوسيم يُفيد بالعثور على جثة متفحمة بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود لفتاة غير واضحة المعالم بسبب شدة التفحم، بالإضافة إلى بتر ساقيها.

وجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية المجني عليها والجناة، ومعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

وتضمنت خطة البحث فحص بلاغات التغيب لفتيات في عمر الضحية، وفقًا لما سيحدده الطب الشرعي، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة، لمعرفة ما إذا كانت الجريمة قد نُفذت في موقع آخر قبل نقل الجثة، أم تم التخلص منها وحرقها في نفس المكان.

كما وضعت الأجهزة الأمنية الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم لإجراء الصفة التشريحية، بهدف تحديد أسباب وتوقيت الوفاة.

أوسيم متفحمة جثة فتاة فتاة متفحمة جثة فتاة متفحمة مبتورة الساقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

أسعار السجائر

أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الطوابع الضريبية

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

إنستاباي

رسميا.. بدء تطبيق رسوم على خدمات “إنستاباي” من أول إبريل

كريم حسن شحاتة

هل ينضم زيزو إلى الأهلي؟.. كريم حسن شحاتة يحسم الجدل

دولار امريكي

تراجع رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه

محمد رمضان وياسيمن صبري

بلاغ ضد محمد رمضان بسبب إهانة ياسمين صبري .. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات؟ القصة كاملة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف ندعو لشيخ الأزهر بتمام الشفاء والعافية

بالصور

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق.. ما الأكثر فائدة؟

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق

5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

أفلام موسم عيد الفطر.. إبراهيم السمان يروج لأحدث أفلامه فار ب٧ ترواح

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

طفل

الداخلية تكشف حقيقة اختطا.ف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

رامي عياش

رفضت منصبا وزاريا.. تصريحات رامي عياش في حبر سري

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد