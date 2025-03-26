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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي تطلق سيارة كهربائية للمبتدئين في عام 2026

أودي
أودي
عزة عاطف

في خطوة مفاجئة، أغلقت شركة أودي مؤخرًا مصنعها في بروكسل ببلجيكا بسبب ضعف مبيعات سيارة Q8 E-Tron، وهي واحدة من أبرز السيارات الكهربائية في مجموعتها. 

تأتي هذه الخطوة بعد تراجع بنسبة 7.8% في مبيعات سيارات أودي الكهربائية لعام 2024، حيث تم بيع 164,480 وحدة فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات حول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بالتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2032.

التحديات التي تواجه أودي في سوق السيارات الكهربائية

وأدى التراجع في الطلب على السيارات الكهربائية من أودي إلى قيام الشركة بإعادة تقييم هدفها الطموح، والذي يتضمن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2032. 

وللتعويض عن هذا التراجع، من المتوقع أن تستمر الشركة في إطلاق سيارات جديدة تعمل بالوقود بعد عام 2026، مما يشير إلى تراجع في التزامها بالتحول الكامل نحو الطاقة النظيفة في المستقبل القريب.

خطط جديدة لتطوير سيارات كهربائية بأسعار معقولة

رغم هذه التحديات، تواصل أودي توسيع نطاق سياراتها الكهربائية. 

وبعد التركيز على الطرازات الأكبر حجمًا والأكثر تكلفة، أعلنت الشركة عن خطط لتطوير سيارة كهربائية أساسية بأسعار معقولة. 

كانت الخطة الأولية لإطلاق هذا الطراز في عام 2027، ولكن تم تقديم موعد الإطلاق إلى عام 2026. 

لا تزال التفاصيل حول هذه السيارة الجديدة غير واضحة، لكن من المرجح أن تكون السيارة الكهربائية من فئة A3 نسخة أكثر تطورًا من سيارة فولكس فاجن ID.3، التي تَعدّ طرازًا كهربائيًا ناجحًا منذ حوالي خمس سنوات. 

ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن تكون السيارة الجديدة معتمدة على مفهوم سيارة ID.2all من فولكس فاجن، والتي من المتوقع أن تُطلق في عام 2026 بسعر يبدأ من حوالي 25,000 يورو.

من المتوقع أن تكون سيارة أودي المعادلة لسيارة ID.2 من فولكس فاجن أعلى في السعر، لكنها ستظل أرخص بكثير من طراز Q4 E-Tron، الذي يبدأ سعره في ألمانيا من 46,150 يورو. 

بهذا الشكل، ستدخل أودي منافسة قوية مع الشركات الكبرى مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو، التي من المتوقع أن تدخل سوق السيارات الكهربائية بأسعار معقولة بحلول عام 2030 تقريبًا.

أودي آودي A3 سيارة آودي الكهربائية سيارات كهربائية فولكس فاجن الكهربائية

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