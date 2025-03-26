إبراهيم المنيسي يكشف تحركات عاجلة من الأهلي بعد قرار اللجنة الأولمبية

كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي ومقدم برنامج «ملك وكتابة»، عبر قناة النادي الرسمية، عن تحركات مسؤولي القلعة بعد قرار اللجنة الأوليمبية باعتماد عقوبات رابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة.

وقال إبراهيم المنيسي، في فيديو عبر موقع «يوتيوب»: «بعد تسريب قرار اللجنة الأوليمبية هناك مسار رياضي سينظره مجلس إدارة الأهلي وهو الذي سيعلن عن موقفه».

وأضاف: «هناك مسار قانوني، الأهلي قدم شكوى للجنة التظلمات في اتحاد الكرة وسينتظر ردها على الشكوى».

وتابع: «الموقف القانوني على حسب ما علمت الأهلي مكمل فيه بكل قوته وبكل أسانيده، الأهلي يتمسك بالحق الكامل في الاستمرار في كل درجات التقاضي».

وواصل: «الأهلي أمامه مسارات قضائية كثيرة سواء في القضاء المصري باللجوء إلى القضاء الإداري ضد الدوري كله وضد رابطة الأندية غير القانونية أو باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية».