أوبل فيكترا مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

أوبل فيكترا موديل 2008

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا موديل 2008، وتنتمي فيكترا لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات أوبل فيكترا موديل 2008 الخارجية

أوبل فيكترا موديل 2008

تمتلك سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك أوبل فيكترا موديل 2008

أوبل فيكترا موديل 2008

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة أوبل فيكترا موديل 2008 الداخلية

تمتلك مقصورة سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 العديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .

أوبل فيكترا موديل 2008

- سعر أوبل فيكترا موديل 2008

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .