قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز بـ 200 ألف جنيه.. مواطن: مش مصدق وأنا مش تايه عن صوت محمد رمضان
ليلة القدر 27 رمضان.. بدأت الآن اغتنمها بــ8 كلمات و6 أعمال تجعل أقدارك أفراحاً
الخرطوم حرة.. البرهان يصل القصر الجمهوري في العاصمة
طاهر محمد طاهر لـ رامز جلال: الدوخة دي مش حلوة.. كفاية مش قادر
طاهر محمد طاهر يدخل فى نوبة ضحك بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
الابن البار.. محمد رمضان يحقق حلم مواطن يرغب في سفر والديه لأداء العمرة
لاعب بالنادى الأهلى.. مفاجأة بشأن ضحية رامز جلال اليوم
5 شخصيات أنا مثلتها.. سؤال محمد رمضان للمواطنين بـ مدفع رمضان
رامز جلال لـ طاهر محمد طاهر: انت لاعب في الأهلي ولّا محاسب في بنك
200 ألف جنيه.. محمد رمضان يمنح جائزة مالية لعمال نظافة بأحد شوارع المعادي
في ليلة القدر.. مفتي الجمهورية يوصي بـ 6 أعمال للتوبة والإنابة
محمد هاني يوجه رسالة لمحمد صلاح عبر إكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبل فيكترا مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

أوبل فيكترا موديل 2008
أوبل فيكترا موديل 2008
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

أوبل فيكترا موديل 2008

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا موديل 2008، وتنتمي فيكترا لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات أوبل فيكترا موديل 2008 الخارجية

أوبل فيكترا موديل 2008

تمتلك سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك أوبل فيكترا موديل 2008

أوبل فيكترا موديل 2008

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة أوبل فيكترا موديل 2008 الداخلية

تمتلك مقصورة سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 العديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .

أوبل فيكترا موديل 2008

- سعر أوبل فيكترا موديل 2008

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

إصدارات السيارات المستعملة أوبل فيكترا فيكترا موديل 2008 مواصفات أوبل فيكترا فيكترا محرك أوبل فيكترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

شعاري الأهلي وبيراميدز

رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

تمرد «عاشور» على المنتخب وألفاظ سيئة من مصطفى محمد .. أزمة جديدة بعد تصريحات حسام حسن | تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

محمد الشقنقيري

عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي: الشريعة الإسلامية قائمة على الرحمة والتيسير ورفع الحرج

مفتي الجمهورية يستقبل مشايخ سيناء

مفتي الجمهورية: أبناء سيناء نموذج وطني مشرف في الدفاع عن الوطن

آية أبو زهرة بعد التكريم

بعد تكريمها .. آية أبو زهرة : شكرًا للرئيس السيسي على دعمه لحفظة القرآن

بالصور

بعد الرنجة والفسيخ..طريقة مشروب الليمون بالنعناع

.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع

مى سليم تثير الجدل بإطلالتها من كواليس كليبها الجديد

مى سليم تثير الجدل بإطلالتها من كواليس كليبها الجديد
مى سليم تثير الجدل بإطلالتها من كواليس كليبها الجديد
مى سليم تثير الجدل بإطلالتها من كواليس كليبها الجديد

تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم من الطلاب وأولياء الأمور بالمنطقة الأزهرية بالشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسي لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

استغاثة معتمر مصري

من قلب الكعبة.. معتمر مصري يستغيث بعد ما سرقته مراته وولاده

رامي عياش

رفضت منصب وزاري ومبحبش المشاهد الجريئة.. رامي عياش يكشف أسرار لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية المصرية والكليات العسكرية

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد