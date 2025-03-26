رئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمار

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالفريقين الفائزين بتحدي (CFA Society Egypt) الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وذلك في إطار استعدادهما للمشاركة في التصفيات الإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ومنها إلى النهائي العالمي وكذلك في التصفيات على مستوى الشرق الأوسط شهر مايو المقبل، وذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز التواصل مع مختلف أطراف القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في تطوير وتنمية قدرات المهنين بالقطاع الأساس الذي يضمن استدامة عملية الاصلاح والنمو بالقطاع المالي غير المصرفي ويزيد من قدراته التنافسية و يعزز من مساهمته في الاقتصاد القومي.

الفريقين الفائزين هما فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة (الفائز بالمركز الأول)، وفريق الجامعة البريطانية في مصر (الفائز بالمركز الثاني)، واستعرض كل منهما تقرير تقييم مالي (تحليل أساسي) يحدد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات المقيدة بالبورصة.

إذ شهد اللقاء استعراض الطلاب للعرض التقديمي أمام لجنة تحكيم المستوى ضمت الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة.

شهدت التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، التي انعقدت منتصف شهر فبراير الماضي، بمشاركة 8 جامعات مصرية حكومية وخاصة ودولية، عبر تقديم تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وحضر اللقاء من الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt كلًا من أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، كما حضر ممثلون عن الجامعتين الفائزتين وهم ندى هاشم عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورة رانيا سالم ونسمة جمال عن الجامعة البريطانية في مصر.

من جانبه عبر الدكتور محمد فريد عن سعادته وتقديره للمستوى الذي ظهر عليه الطلاب خلال العرض التقديمي، والمامهم بالمهارات والأدوات والمعرفة الخاصة بالموضوعات التي جرى النقاش حولها، مؤكدا أن الهيئة ملتزمة بالاستمرار في العمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تسهم في الارتقاء بكفاءة المهنيين وتأهيل كوادر جديدة لما لذلك من أهمية كبيرة في استدامة عملية التنمية بالقطاع المالي غير المصرفي، كما نصح الشباب والطلاب باستمرارية التعلم لتحقيق تطلعاتهم حيث لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، موضحاً أن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة وتستحق التقدير والثناء.

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وكافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز قدرات المهنيين لاستدامة تنمية وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.

فيما عقد الدكتور فريد عقب العروض التقديمية اجتماعاً مع قيادات الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، استعرضوا خلالها خططهم المستقبلية للتطوير وتعزيز آثر أنشطة الجمعية على المجتمع والاقتصاد وبالأخص ما يتعلق ببناء قدرات ومهارات أجيال جديدة مرتبطة بالتحليل المالي.

من جهته، أشاد أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt، بالدعم المستمر من الهيئة والدور التي تضطلع به الهيئة في الارتقاء بكفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية لتوفر حلولا تمويلية وتأمينية متنوعة ومبتكرة تدعم الافراد والشركات العاملة، مشيراً إلى أن مسابقة تحدى البحوث تمثل جسراً بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، وتُعد خطوة جوهرية لإعداد كوادر قادرة على قيادة قطاع الاستثمار مستقبلاً، وأن المسابقة ساهمت في تأهيل أكثر من 200 خبير استثمار مصري منذ إطلاقها.

فيما استعرض أشرف الخطيب، نائب رئيس الجمعية، آخر المستجدات الخاصة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute)، ومنها إطلاق "مركز الدراسات والسياسات - Research and Policy Center" للاهتمام ببحث مستقبل قطاعات إدارة الاستثمار والثروات، والاستثمار المستدام، والتكنولوجيا ومن آخر إصداراته "تطوير أسواق الكربون الطوعية" ، كما نوه على آخر تطورات زمالة ال CFA، ومنها بدء اختبارات المستوى الثالث لاختبار CFA على ثلاثة محاور مختلفة: إدارة المحافظ، والاستثمار المباشر، وإدارة الثروات.