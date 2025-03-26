حقيقة فيديو لـ أديل تستمع بانسجام لـ أصالة.. تفاصيل

انتشر على السوشال ميديا مقطع فيديو يظهر أديل وهي تستمع بانسجام لـ أصالة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ونشرت بعض الصفحات تصريحات على لسان أديل، بأنها تستمع للموسيقى العربية، وأن صوتها المفضل هو أصالة، لكن الفيديو في الواقع كان مفبركًا، وجميع التصريحات المنسوبة لأديل لا أساس لها من الصحة.

من هى أديل؟

أديل ليست على وفاق مع والدها الذي ترك والدتها وهي تبلغ من العمر عامين، وصرحت من قبل أنها لا تشعر تجاهه بأية مشاعر.

في عام 2015 أقلعت أديل عن التدخين الذي كاد أن يودي بحياتها وينهي مسيرتها الفنية مبكرا بعد خضوعها لعملية جراحية في الحلق.

في 2011، تسبب طليق النجمة العالمية أديل رجل الأعمال سيمون كونكي، في خسارتها مليون جنيه إسترليني بسبب عملية بيع لمنزل ملكيته

مشتركة بينهما، وذلك لتسوية الأملاك بينهما ضمن إجراءات قضية الطالق.

كانت أديل قامت بشراء المنزل الذي يقع في مدينة ساكسيس في عام 2017 ودفعت حينها 4 ملايين جنيه إسترليني، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الـ18.