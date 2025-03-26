مدبولي: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات وتطبيقه لمدة 3 سنوات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء الصياغة النهائية لبرنامج رد أعباء الصادرات، بالتعاون مع وزيري الاستثمار والمالية، مؤكدًا أن الحكومة أوفت بوعدها بإنجازه قبل نهاية مارس.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرنامج الجديد يمثل طفرة كبيرة في دعم الصناعة المصرية، حيث يربط رد الأعباء بزيادة نسبة المكون المحلي سنويًا، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز المزايا التنافسية للصناعات المصرية، مما يسهم في تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات.

التشاور مع المجالس التصديرية

وأشار إلى أنه سيتم التشاور مع المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، للانتهاء من التفاصيل النهائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن البرنامج خلال الأسبوعين المقبلين.