فركش تصوير مسلسل وتقابل حبيب بحضور نيكول سابا وكريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم

احتفلت الفنانة نيكول سابا قبل قليل بالانتهاء من تصوير مسلسلها الذي يعرض حاليا "وتقابل حبيب" بعد أن أعلن المخرج محمد الخبيري انتهاء تصوير مشاهدها تماما.



وبعد النجاح الكبير لشخصية رقية العسكري في المسلسل، حرص نجوم العمل على مشاركة نيكول سابا الاحتفال بنجاح الشخصية مع آخر مشاهد العمل وحرصوا على تهنئتها كما بادلتهم التهنئة على نجاح العمل بالكامل وتحقيقه انتشارا هائلا.

وتواجد في الاحتفال مع نيكول سابا كلا من كريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم وصلاح عبد الله مع الكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج الخبيري.



ونالت نيكول سابا على مدار عرض حلقات المسلسل إشادات واسعة كما حققت شخصية رقية العسكري نجاحا كبيرا وتصدرت التريند عدة مرات بعد تقديمها بشكل محترف ومميز وأظهرت قوة تمثيلية ملحوظة.