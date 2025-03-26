قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: استعدادات مكثفة لعيد الفطر وتوفير الخدمات للمواطنين
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
مليار دولار.. أرقام مرعبة تخص جوائز كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
مدبولي: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات وتطبيقه لمدة 3 سنوات
مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
القرار الأقرب داخل الأهلي بعد رفض شكواه.. تفاصيل
الوزراء: طرح إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 بإجمالي 115 ألف وحدة سكنية
الحكومة: انتهاء صياغة برنامج رد اعباء الصادرات والإعلان خلال اسبوعين
مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزة
رئيس الوزراء: نسبة البطالة انخفضت لـ 6.4%.. فيديو
موعد أذان المغرب.. استعد بعده لليلة القدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خورشيد باشا بعد جلاء الحملة الفرنسية.. ماذا فعل مع المصريين؟

خورشيد باشا
خورشيد باشا
رنا أشرف

بعد ثلاث سنوات من الاحتلال الفرنسي لمصر، انتهت الحملة الفرنسية رسميًا برحيل آخر الجنود الفرنسيين عن الإسكندرية في سبتمبر 1801، إيذانًا بعودة مصر إلى الحكم العثماني.

 ومع هذا التحول السياسي، أرسل العثمانيون خورشيد باشا واليًا جديدًا على البلاد، في محاولة لإعادة فرض سيطرتهم على مصر، التي أصبحت ساحة لصراعات داخلية وخارجية معقدة.

خورشيد باشا.. رجل المرحلة المضطربة

وصل خورشيد باشا إلى مصر في عام 1804، بعدما تصاعدت النزاعات بين القوى المختلفة، بما في ذلك المماليك، والعثمانيين، والإنجليز، إلى جانب النفوذ المتزايد لمحمد علي، الذي كان قائدًا عسكريًا قويًا يحظى بدعم الشعب والجند الألبان. 

وقد تولى خورشيد باشا الحكم في ظل حالة من الفوضى، حيث سعى إلى تثبيت سلطته وسط صراعات النفوذ بين القوى المتنافسة.

السياسات والتحديات

اتبع خورشيد باشا سياسة قمعية لمحاولة إحكام قبضته على البلاد، لكنه واجه معارضة شديدة من المصريين بسبب فرض الضرائب الباهظة، والانتهاكات التي مارسها جنوده ضد الأهالي. 

ومع تصاعد الغضب الشعبي، بدأ نفوذه في التآكل، خاصة مع صعود نجم محمد علي، الذي تمكن من كسب تأييد زعماء الشعب والمشايخ.

نهاية حكم خورشيد باشا وصعود محمد علي

في عام 1805، بلغ السخط الشعبي ذروته، فاندلعت ثورة قادها زعماء الأزهر والتجار ضد خورشيد باشا، مطالبين بعزله. وبعد ضغوط متزايدة، اضطر السلطان العثماني إلى عزله رسميًا وتعيين محمد علي واليًا على مصر، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من تاريخ البلاد، بقيادة الرجل الذي أسس سلالة استمرت في حكم مصر لأكثر من قرن ونصف.

خورشيد باشا الدولة العثمانية الحملة الفرنسية الألبان العثمانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

تمرد «عاشور» على المنتخب وألفاظ سيئة من مصطفى محمد .. أزمة جديدة بعد تصريحات حسام حسن | تفاصيل

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

محمد الشقنقيري

عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر

طريقة تنظيف السجاد الجاف

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

ترشيحاتنا

زيزو

تدريب الزمالك اليوم.. عودة الجزيرى وانتظام الدوليين الـ6 ووصايا بيسيرو

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف عن رغبة إمام عاشور في العودة للمنتخب

منال سامح بطلة مصر فى الجمباز

منال سامح بطلة الجمباز : أسعى لوضع مصر فى المراتب الأولى عالميا

بالصور

تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم من الطلاب وأولياء الأمور بالمنطقة الأزهرية بالشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسي لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الجرجير على السحور كنز غذائي متكامل

اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي
اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي
اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي

على السفرة فى العيد.. أحلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة
على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة
على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

فيديو

استغاثة معتمر مصري

من قلب الكعبة.. معتمر مصري يستغيث بعد ما سرقته مراته وولاده

رامي عياش

رفضت منصب وزاري ومبحبش المشاهد الجريئة.. رامي عياش يكشف أسرار لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية المصرية والكليات العسكرية

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد