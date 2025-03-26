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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخماد حريق هائل التهم محل قطع غيار سيارات بأكتوبر .. صور

لقطة من الحريق
لقطة من الحريق
ندى سويفى

اندلع منذ قليل حريق هائل في محل قطع غيار في الحي العاشر بمدينة ٦ أكتوبر والتهم محتوياته بالكامل، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في محل اسفل عقار بمدينة ٦ أكتوبر، فور اخطار مديرية أمن الجيزة وجه اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة  بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

انتقلت القوات وتمكنت من اخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار وتبين من الفحص أن الحريق نشب في محل قطع غيار سيارات ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

أجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

حريق حريق هائل محل قطع غيار أكتوبر الحي العاشر مدينة ٦ أكتوبر النجدة

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